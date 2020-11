Storie Italiane, la drammatica testimonianza di Iva Zanicchi: "Lavorano in condizioni disastrose", come sono ridotti in ospedale

19 novembre 2020 a

a

a

Per Iva Zanicchi non è stato un bel momento. Da poco, la cantante ha lasciato l’ospedale di Vimercate dov’era ricoverata per coronavirus. Dopo alcuni video registrati sui social, ha rotto il silenzio con una telefonata a Storie Italiane (il programma del daytime su Rai 1 condotto da Eleonora Daniele). “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, hanno curato benissimo ogni paziente pur lavorando in condizioni disastrose, bardati per otto ore, senza poter neanche andare in bagno”, ha detto la grande e amatissima Iva. “Ho avuto un paio di momenti bui. Inizialmente avevo forti dolori alle ossa, non volevo andare in ospedale. Le cose poi sono peggiorate perché il virus ha preso i polmoni. Ho fatto una visita in ospedale e mi hanno detto: “Lei oggi da qui non esce”, ha continuato a raccontare in diretta la Zanicchi. Che poi ha svelato di aver ricevuto decine e decine di messaggi da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Poi un pensiero di ringraziamento, prima di lasciare il collegamento telefonico, l’ha rivolto alla Daniele - che da giorno del ricovero in ospedale ha sempre aggiornato i telespettatori mandando l’abbraccio virtuale dell’Italia alla grande Iva.

"Se lo vuoi, da oggi sei dei nostri". Eleonora Daniele distrutta per Gigi Proietti, la clamorosa offerta in diretta tv

"Una forte crisi respiratoria, dove mi sono ritrovato": coronavirus, il dramma di Dado a Storie Italiane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.