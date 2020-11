Ballando con le Stelle, "non sappiamo cosa succederà": come è ridotta Alessandra Mussolini, la Carlucci vuota il sacco

19 novembre 2020 a

Un calvario, per Alessandra Mussolini e per Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 che sabato sera trasmetterà la finalissima di quest'edizione. Per la Duciona infortuni, liti, svenimenti e ora la positività al coronavirus del partner di ballo, Maykel Fonts, che sarà costretto a disertare l'ultima puntata. La Mussolini, insomma, balla da sola. Forse. E del calvario dell'ex eurodeputata ne parla la conduttrice, Milly Carlucci, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1, dove è intervenuta con una telefonata: "La Mussolini? È molto scoraggiata, non sappiamo ancora cosa succederà sabato sera". E ancora: "Lei ha fatto diversi tamponi e sono risultati tutti negativi". Insomma, almeno una buona notizia. "Non sappiamo se e come potrà ballare. Con un altro maestro non è facile, ogni maestro è legato al suo allievo anche se la coppia è stata eliminata", ha concluso Milly Carlucci.

