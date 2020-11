Striscia la Notizia, "eccolo in perizoma leopardato": un servizio brutale contro Franco Di Mare

20 novembre 2020 a

Altro giro, altro siluro contro Franco Di Mare, ancora nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che dedica al direttore di Rai 3 un nuovo servizio nella puntata di giovedì 19 novembre (il tutto dopo avergli consegnato una settimana fa il Tapiro d'Oro per la vicenda Mauro Corona-CartaBianca, consegna con rovente polemica). Nel servizio, Striscia mostra una serie di gaffe di Di Mare, con tanto di fotomontaggi in cui il giornalista viene mostrato con perizoma leopardato. Si torna al 2003, quando Di Mare disse che la superficie di Piemonte e Lombardia fosse simile a quella dell'Iraq. E ancora, lo scivolone in cui affermò che gli esseri umani avevano sconfitto il T-Rex. Infine, quando sostenne che Cent'anni di solitudine, il capolavoro scritto da Gabriel Garcia Marquez, non vinse mai il premio Nobel. Sbagliatissimo. Insomma, l'assedio di Striscia a Di Mare prosegue, incessante.

