Le Iene, il dramma della trans Alessia: "Fro***, ricch*** di m***, pedofilo". Con la vicina finisce in disgrazia: immagini molto forti

20 novembre 2020 a

"Fro***, ricch*** di mer***, pedofilo". Un orrore che Alessia è costretta a subire tutti i giorni. Già, perché è una transgender, era insomma nata con il nome di Alessio, e la vicina di casa la odia per i suoi gusti sessuali. Un caso inquietante, raccontato da Le Iene, il programma di Italia 1 nella puntata del 19 novembre. Immagini fortissime: la vicina che le sputa addosso mentre guida la macchina, le aggressioni, botte vere, gli insulti sui social e sul cellulare. Alessia si è rivolta a Le Iene dopo un'ultima violenta lite, in cui dopo altri insulti è passata all'attaco, fisico, contro la vicina. Così l'inviato Nicolà De Devitiis, insieme a Vladimir Luxuria, è andato a parlare con la vicina per cercare di risolvere la situazione. Ma no è così semplice...

Le Iene, il dramma del trans Alessia: il servizio

