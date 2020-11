Ballando con le Stelle, drammatico crollo di Alessandra Mussoloni a poche ore dalla finale: "Sono disperata", clamoroso forfait?

20 novembre 2020 a

Una finale travagliata, per Alessanda Mussolini a Ballando con le Stelle, arrivato all'ultimo appuntamento su Rai 1 al termine di una stagione altrettanto travagliata. L'ultima cattiva notizia, la positività del partner di ballo, Maykel Fonts, al coroanvirus: costretto a saltare la finalissima del programma condotto da Milly Carlucci. E ora, si apprende che la Duciona potrebbe ballare ugualmente. E lo potrebbe fare con Samuel Peron. Lo ha rivelato la stessa Carlucci a Eleonora Daniele, in una telefonata a Storie Italiane, il programma del mattino in onda su Rai 1. La Mussolini, infatti, è negativa. Insomma abile e arruolabile. Il condizionale, però, è dovuto a quanto aggiunto dalla stessa Duciona sempre a Storie Italiane: ha detto di essere "disperata e sfiduciata" per questa fine del percorso a Ballando e che ancora non sa se prenderà parte alla finale con Samuel Peron. Il punto è che il tempo stringe: ci sono le coreografie da preparare e restano sole poche ore da spendere in sala prove...

