Grande Fratello Vip, impensabile irruzione di Flavio Briatore in studio: demolita la Gregoraci? Quando è troppo è troppo

L'indiscrezione è di quelle pesantissime. Si parla della puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 questa sera, venerdì 20 novembre. Si parla ancora delle parole di Elisabetta Gregoraci, la quale ha detto che dopo il lockdown di marzo e aprile avrebbe ricevuto da Flavio Briatore la richiesta di celebrare nuove nozze dopo la separazione. Ipotesi rilanciata anche da Chi, il settimanale diretto proprio da Signorini, che dava però conto anche della smentita di mister Billionaire, che ha parlato senza mezzi termini di "fake news". Il punto è che alla luce di tutto ciò, si apprende che al GfVip in onda tra poche ore interverrà proprio Briatore, per dare la sua versione dei fatti, che cozzerà clamorosamente con quella della Gregoraci. Insomma, quando è troppo è troppo: Briatore, che non avrebbe voluto partecipare al GfVip, ora ha deciso di farlo. "Costretto" dalle pesantissime parole della ex moglie. Ne vedremo delle belle...

