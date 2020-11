Ballando con le Stelle, Milly Carlucci nei guai: "Pronto a mollare il programma", bomba alla vigilia della finalissima

20 novembre 2020 a

a

a

C’è grande attesa per la finalissima di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 21 novembre su RaiUno, ovviamente con la solita conduzione di Milly Carlucci. La quale può guardare con un certo orgoglio al lavoro degli ultimi mesi e al programma che non si è mai fermato, nonostante le tantissime problematiche legate al Covid e non solo. Intanto a Storie Italiane Ivan Zazzaroni ha scaldato gli animi in vista della diretta di domani, dichiarando sarcasticamente a Eleonora Daniele che se domani sera dovesse vincere Costantino Della Gherardesca lascerebbe il suo ruolo nella giuria di Ballando. Una provocazione che nasce dal fatto che Della Gherardesca è sicuramente meno abile nel ballo di tanti altri concorrenti (quasi tutti, per la verità), ma è trascinato dal pubblico a casa che lo sostiene perché ogni puntata fa spettacolo e intrattenimento. Un giuria però non è particolarmente amato, come si può ben notare.

"Sono disperata". Drammatico crollo della Mussolini a poche ore dalla finale: clamoroso forfait?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.