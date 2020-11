Ballando con le stelle, Elisa Isoardi distrutta: "Mi ha ricordato quanti anni ho", un brutto imprevisto per la finale

20 novembre 2020 a

a

a

“Sono distrutta, Ballando con le stelle mi ha fatto ricordare che ho 38 anni”. Così Elisa Isoardi ha ironizzato sulla fatica che comportano gli allenamenti con Raimondo Todaro, senza dimenticare tutti i problemi fisici che hanno perseguitato la coppia durante questa edizione. Eppure la Isoardi è riuscita ad arrivare in finale, amatissima dal pubblico insieme a Todaro, con cui ormai sembra essersi qualcosa in più di una semplice complicità da sala da ballo. Intervenuta in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, Elisa ha rivelato che domani sera si esibirà con la caviglia fasciata ma che ha comunque tutta l’intenzione di provare a vincere. “Avete le carte in regola”, ha dichiarato Angela Melillo con tanto di conferma di Ivan Zazzaroni, che crede molto nelle possibilità di questa coppia.

"Sono disperata". Drammatico crollo della Mussolini a poche ore dalla finale: clamoroso forfait?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.