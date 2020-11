I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli e la gaffe-Covid con Samanta Togni: "Un'attrazione....". Ci prova in diretta?

20 novembre 2020 a

a

a

Ormai sono 8 mesi che l’Italia è costretta a vivere con la pandemia, eppure a certe cose ancora non ci si riesce ad abituare. Ne sa qualcosa Giancarlo Magalli, che nella puntata odierna de I Fatti Vostri si è reso protagonista di una piccola gaffe a sfondo Covid. In apertura di trasmissione, il conduttore ha salutato i telespettatori di RaiDue come al solito ma si è avvicinato troppo a Samanta Togni: dopo pochi istanti si è reso conto di non aver rispettato il distanziamento sociale e ha esclamato “noi abbiamo questa attrazione magnetica ma dobbiamo stare lontani, non ci scordiamo”. D’altronde Magalli e tutti i lavoratori Rai sono sempre sottoposti a tampone, quindi anche un eventuale contatto non dovrebbe costituire un grosso rischio, ma di questi tempi la prudenza non è mai troppa. E poi c’è anche un discorso di immagine: è importante più che mai dare il buon esempio per chi segue da casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.