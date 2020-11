Amici, Lorella Cuccarini rimprovera Riccardo Guarnaccia: "Non usare le telecamere, sono rimasta di stucco"

20 novembre 2020 a

Una Lorella Cuccarini durissima ad Amici 20. La neo-insegnante del talent di Maria De Filippi su Canale 5, durante il daytime, ha ripreso con orza Riccardo Guarnaccia, suo allievo,. Colpa dell'atteggiamento del ragazzo, un po' troppo "allegro". "Non devi utilizzare le telecamere per il privato. Tu non devi fare spettacolo. Lo spettacolo lo devi fare sul palco", è la lezione di vita di Lorella, tornata in tv alla grande a Mediaset dopo l'esperienza alla Vita in diretta su Raiuno, conclusa tra mille polemiche con il collega Alberto Matano a inizio estate.

"Tu devi essere te stesso. Non devi rappresentarti in nessun modo, non ne hai bisogno", ha ricordato la Cuccarini ad Alberto, che predicava "leggerezza". "Voglio darti un consiglio, non perdere mai di vista quello che stai facendo. Il banco ve lo dovete difendere". Forse nelle parole della insegnante c'è anche una punta di gelosia naturale nei confronti delle due colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini, a cui Riccardo sembrava prestare maggiormente attenzione nonostante a volerlo con forza nella classe fosse stata proprio Lorella. "Sono rimasta un po’ di stucco. Tu non devi lavorare per convincere la Celentano, ma il pubblico", gli ha ricordato la più amata dagli italiani.

