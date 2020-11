Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini e lo schiaffo morale a Selvaggia Lucarelli: "Ormai la attacca solo lei"

Francesco Fredella 21 novembre 2020 a

Ormai Alessandra Mussolini è diventata una vera ballerina grazie a Ballando con le stelle. La sua carriera politica resta nel passato, dopo lo show di Milly Carlucci è proprio vero che la Mussolini non è più quella di prima. Ora convince tutti. Questa finalissima porta all’ex deputata tanto successo. Solo Selvaggia Lucarelli - sua acerrima nemica - non perde occasione per attaccarla. Eppure la Mussolini, per la seconda volta, gira come una trottola ballando con Peron (visto che Fonts è positivo al Covid). Vola tra le braccia di Peron, che ammette di aver aiutato Alessandra con questo salto mortale in studio. La Mussolini riesce nell’impresa. E incassa persino il complimento di Fabio Canino, che dice: “La trovo ingentilita”. Poi ci pensa la Bruzzone, massima esperta di personalità e psiche, a dare il giudizio finale: “Ballando ha fatto bene a Alessandra. A te, alla concorrente Alessandra. Intendo questo”. Lei dice: “E’ proprio così”.

