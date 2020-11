Ballando con le stelle, Elisa Isoardi in imbarazzo: "I tuoi fidanzati", la battuta politica di Fabio Canino, un caso in Rai

22 novembre 2020 a

Attimi di imbarazzo a Ballando con le stelle per la battuta di Fabio Canino a Elisa Isoardi riguardo a Matteo Salvini. Durante la finalissima dello show condotto da Milly Carlucci su Raiuno, il giudice si subito dopo l'esibizione della Isoardi e Raimondo Todaro, una rumba dall'alto livello di coinvolgimento passionale, si è rivolto all'ex conduttrice della Prova del cuoco con queste parole: "Elisa, io ho grande stima di Todaro. Non posso dire altrettanto di tutti i tuoi fidanzati". Il riferimento, ovvio, è a Salvini: una battutaccia tra il privato e il politico che ha fatto saltare sulla sedia molti telespettatori, che si aspettavano soltanto di vedere piroette e sorrisi e non di ascoltare uno stucchevole mini-comizio.

