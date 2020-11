Domenica In, Mara Venier con Guillermo Mariotto. Rivolta: "Non rompere più i cog***"

22 novembre 2020 a

a

a

A Domenica In telespettatori in rivolta contro Guillermo Mariotto. Prima parte dedicata ai protagonisti di Ballando con le stelle, il talent vip di Milly Carlucci la cui finalissima è andata in onda su Raiuno poche ore prima. Ha vinto Gilles Rocca, davanti a Paolo Conticini, ma a rubare la scena sono stati spesso i giudici. Da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith, da Fabio Canino (con tanto di battutaccia politica su Salvini, davanti a Elisa Isoardi) allo stesso Mariotto. Sabato sera, un giudizio molto cattivo su Rocca ha attirato la risposta piccata del concorrente e il commento salace della Carlucci: "Te la sei cercata". Da Mara Venier, il folkloristico Mariotto viene subissato di critiche, che arrivano fino agli insulti. Su Twitter, tra le tante battute di spicco, ne segnaliamo due: "Mariotto, promettici che da settimana prossima non ci romperai più i cog***i" e "Morra no alla RAI ma un personaggio più che discutibile, border line e quasi mai sobrio come Mariotto sempre presente". E c'è addirittura chi giura: "Grazie Mara, ma io cambio canale".

"Ma come ti sei vestito?". Guillermo Mariotto fa sbandare la Carlucci: finale a Ballando, si presenta così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.