L'aria di domenica, Mario Monti telefona in diretta per interrompere Elsa Fornero: Merlino senza parole

22 novembre 2020 a

a

a

La telefonata in diretta di Mario Monti a L'aria di domenica sconvolge i piani di Myrta Merlino. In collegamento a La7 c'è Elsa Fornero, la ministra del Welfare del governo dei tecnici. "L'altra settimana Monti era in bianco e nero, oggi è a colori", scherza Myrta. E all'improvviso, la telefonata proprio del professore: "C'è una violazione della par condicio", scherza a modo suo Monti.



Non è un imitatore, è proprio lui. Ha deciso di telefonare all'amica Merlino per salutare la Fornero, che accanto a lui nel 2012 pianse presentando la sua famosa riforma delle pensioni lacrime e sangue con tanto di esodati. "I negazionisti di oggi sono simili a quelli di allora - azzarda Monti -. Si negava la crisi finanziaria, si negavano i rischi che correva l'Italia come oggi si nega l'esistenza del coronavirus". Paragone improprio, ma tutti annuiscono. "Myrta mi regalerà una grande gioia se domenica prossima ci inviterà insieme, io e la dottoressa Fornero". "Siete già invitati", esulta la padrona di casa. "Aderisco, ma lei corre rischi di impopolarità", la avverte la Fornero. A giudicare dai commenti su Twitter, forse ci ha azzeccato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.