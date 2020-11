Ballando con le stelle, Zazzaroni col microfono aperto a sua insaputa: "5-0", la frase rivelatrice

23 novembre 2020 a

Giallo Ivan Zazzaroni a Ballando con le Stelle. Durante la finalissima al giornalista e giurato sfugge un commento che Raimondo Todaro usa nella polemica a distanza con Paolo Conticini. L'attore romano, arrivato secondo in coppia con Veera Kinnunen dietro Gilles Rocca e Lucrezia Lando, ospite di Domenica In ha di fatto spiegato di essere stato penalizzato dalla mancanza di esposizione mediatica. Il riferimento è alle "storie d'amore inventate", quella di Todaro ed Elisa Isoardi (arrivati quarti).





"Non rompere più i cog***". Da Ballando a Domenica In, disastro Mariotto a Domenica In: protesta clamorosa

Todaro, su Instagram, ha risposto per le rime: "Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…". Il ballerino ha poi postato l'audio del giudice: "Devono vincere 5 a 0",

