Schlein da Mentana, "poi finisce come a Rogoredo": fango puro contro Meloni

E ancora: "La presidente del Consiglio ha strumentalizzato ogni fatto di attualità per attaccare la magistratura". "Dalla prima conferenza stampa che ho fatto ho detto che noi non avremmo politicizzato ma mi aspettavo che sarebbe stato il governo e Giorgia Meloni a farlo ed è andata esattamente così", insiste con una visione piuttosto bizzarra di quanto accaduto in queste ultime settimane. "Se strumentalizzi l'attualità poi succede anche che finisce come è finita a Rogoredo, dove il quadro di indagine si sta aggravando, ma appena dopo il fatto Meloni e Salvini hanno attaccato i giudici dicendo che non dovevano nemmeno iniziare a indagare. Se non avessero indagato e se avessero dato retta a Meloni e Salvini, oggi quel poliziotto avrebbe ancora l'uniforme addosso, a danno della credibilità e dell'onesto lavoro che tanti poliziotti fanno ogni giorno, rispettando la legge e facendola pure rispettare", conclude riferendosi all'arresto per omicidio del poliziotto Carmelo Cinturrino a Milano.

Non manca poi un ricordo per Umberto Bossi, lo storico fondatore e leader della Lega Nord scomparso giovedì a 84 anni. Il Senatùr "ha segnato un pezzo di storia della politica italiana. Non l'ho conosciuto, sono di un'altra generazione, ma è stato un grande avversario comunque. E tanti di noi hanno iniziato in qualche modo l'impegno anche in reazione alle sue idee, che non condividevamo. Quindi abbiamo subito dato le condoglianze, non soltanto ai suoi familiari ma anche alla comunità politica che lui ha fondato. Perché è indubbio che ha segnato un pezzo di storia della politica italiana".