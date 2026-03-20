Milan, l'accusa di Ines Gallo: "Un calciatore ha provato a baciarmi, è stato terribile"

Arrivano pesanti accuse da Ines Sainz Gallo. La giornalista sportiva messicana ha raccontato che in passato un calciatore brasiliano del Milan ha provato a baciarla, senza successo. "C'è stata una storia che mi ha sconvolta - ha spiegato in un podcast -. Ero in Italia e il Milan aveva appena preso un brasiliano top. Io col Milan ho da sempre ottimi rapporti, quindi chiamo i miei amici lì: ‘Sentite, dobbiamo fare l'intervista'. Lui accetta. In quei giorni si stava sistemando in un hotel di fronte alla stazione, viveva lì mentre cercava casa. Allora mi dice: ‘Senti, posso fare l'intervista in hotel?'. È una cosa normale, quindi ok. Allora vado con la mia operatrice di ripresa, entriamo e mi viene detto che l'intervista sarà nel salottino della sua suite. Salgo assieme all'operatrice. Il punto è che quando entro lì ci riceve il suo agente, ma a un certo punto si inventa qualcosa per far uscire la mia operatrice e mi chiudono la porta".

"Allora ho iniziato a sentire che la cosa si stava mettendo male – ha continuato la giornalista –. Così quando è arrivato, gli ho detto: ‘Senti, fai entrare la mia videomaker perché abbiamo poco tempo'. Ho iniziato a sentire l'atmosfera pericolosa. Ho pensato: qui è un agguato. Allora facevo la finta tonta, perché fare la finta tonta funziona per non fargli capire che ti sei accorta, mentre invece stai già studiando come uscire. Intanto lui inizia ad avvicinarsi, ad avvicinarsi, ad avvicinarsi… cioè voleva abbracciarmi e baciarmi. Un momento terribile. Io faccio taekwondo (è cintura nera, ndr). Ho tirato fuori tutta la forza che avevo e gli ho dato un calcio nei testicoli. Gliel'ho dato e ho iniziato a bussare forte sulla porta. A quel punto è arrivata la mia operatrice e ha aperto la porta".