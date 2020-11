Non è l'Arena, "ecco la moglie di Gaudio". Intercettata per strada: "Conte? Che figura di m***". Da ridere

23 novembre 2020 a

Tutti ridono di Giuseppe Conte. Anche Massimo Giletti, che a Non è l'Arena su La7 manda in onda l'intervista da ridere alla (finta) moglie di Eugenio Gaudio, l'ex rettore della Sapienza di Roma che ha rifiutato il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria, mettendo in grave imbarazzo tutto il governo tutt'ora alla ricerca di un nuovo candidato.

Pietro Senaldi sulla rinuncia di Gaudio in Calabria: "Cosa va a fare, se quello che ha fatto meglio è in carcere?"

"Motivi personali", ha spiegato Gaudio. La moglie ha rifiutato di trasferirsi a Catanzaro. "Ma che le ha fatto di male Catanzaro?", chiede l'inviato di Giletti alla signora Gaudio, interpretata dall'attrice Rosanna Sferrazza. "Sono di Cosenza - spiega lei, con marcatissimo accento -, a Catanzaro ucci vaiu". Pedinata per strada, sfugge al pressing. "Ma che figura ci fa con Conte suo marito?". "Una figura di m***a". Come sottopancia, si chiarisce: "Non è la moglie di Guadio". Ma la ricostruzione, purtroppo per il premier, è verosimile.

