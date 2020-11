Detto Fatto, "Bianca Guaccero ha ceduto alla politica. Stia lontana da me": Rai, pesantissime accuse-vip

23 novembre 2020 a

Ogni giorno, accuse contro qualcuno. Si parla di Giovanni Ciacci, uno a cui piace puntare il dito. Ora se la prende con Bianca Guaccero. Lo fa in una lunga intervista concessa a BubinoBlog, in cui attacca in modo durissimo la conduttrice Rai: "Ha ceduto a giochi di agenzie e di poteri politici interni alla Rai, ai quali io non mi sono mai sottomesso", accusa il costumista, senza però entrare nel dettaglio e circostanziare le sue accuse. Il punto è che lei non si sarebbe battuta per tenerlo in trasmissione. "Sono un battitore libero", aggiunge Ciacci, augurando "lunga vita a Detto Fatto", il programma di Rai 2. Poi, rincara contro la Guaccero: "Ma che stiano lontani da me. Sto molto bene così", conclude un velenosissimo Giovanni Ciacci.

