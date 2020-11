Ballando con le stelle, "possiamo evitare di parlarne?". Cannonata contro Selvaggia Lucarelli, un grosso caso per Milly Carlucci

Roberto Alessi 15 novembre 2020 a

a

a

La partecipazione di Giovanni Ciacci a Ballando con le Stelle nel 2018 fu un successo. All'epoca in coppia con Raimondo Todaro, per la prima volta si vedevano due uomini ballare insieme. Solo che adesso lo stylist, intervistato da Armando Sanchez per Novella 2000, va giù pesante e ha deciso di sferrare un attacco contro la giuria dello show di Rai 1 di Milly Carlucci. Secondo Ciacci, i giurati non sono più professionali come prima. «Quest' anno sembrano tutti impazziti. Poco credibili. Di loro salvo solo Carolyn Smith, l'unica che conosce la materia. Chi critico principalmente è Guillermo Mariotto, che sembra più un attore comico che commissario di giuria. Dà voti strampalati, senza senso. Oltretutto è sgarbato con tutti. Ivan Zazzaroni è un vecchio brontolone. Fabio Canino molto equo, dice sempre le sue cose. Nulla da ridire». Manca però Selvaggia Lucarelli. «La Lucarelli? Possiamo evitare di parlarne? Grazie».

“Ma io ti picchio”. Ballando, clamoroso raptus di Milly Carlucci: chi le fa perdere la testa in diretta Rai

"Hai dei problemi. Dentro di te...". Gelo su Rai 1: il concorrente insulta Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.