Ballando con le stelle, il grande ex umilia Giovanni Ciacci: "Attore comico, ti sei preso una cotta per lui?". Un terremoto per la Carlucci

18 novembre 2020 a

a

a

Volano gli stracci a Ballando con le Stelle. O meglio, contro Ballando. Ad aprire il fuoco contro lo show di Milly Carlucci è un grande ex, ovvero Giovanni Ciacci, che si concede in una lunga e polemica intervista a Novella 2000. Nel mirino dello stylist ci finisce il contestatissimo giurato Guillermo Mariotto, che viene accusato di dare giudizi un poco campati in aria ai concorrenti di quest'ultima edizione del programma di Rai. "Sembra più un attore comico che un commissario di giuria. Dà voti senza senso. Ed è sgarbato con tutti", taglia cortissimo Ciacci. Dunque, quando gli chiedono esempi concreti sui voti che contesta, li propone senza esitare: "Prenda Costantino Della Gherardesca: non ha mai ballato in pista e gli dà dieci". Difficile dargli torto. Ma non è finita. Riferendosi al fatto che Mariotto parla sempre di Daniele Scardina, aggiunge che a suo giudizio potrebbe essersi preso una "fissa" per l'ex fidanzato di Diletta Leotta: "Parla solo di lui. Sarà che condividono la fede per l'onnipotente? Queste cose hanno francamente rotto le scatole", conclude un Ciacci davvero inferocito.

"Quando succede, sto male": il dolore che Carolyn Smith ha sempre nascosto al pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.