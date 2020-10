Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe, dettagli proibiti e rissa al Live: "Mi hai baciato e toccato l'ucc***o in bagno"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

La marchesa d’Aragona la attacca per un errore grammaticale. Ciacci le dice: “Ma chi sei?” Lory Del Sano la difende: “Ha recitato in The lady”. Insomma, Franceska Pepe contro tutti. “Mi ha colpito perché lei è un modo a parte”, dice Lory. E la Pepe attacca: “Non sono i miei gusti. Mi dissocio da quello che dice l’attrice in quel film”. E’ solo la prima parte di un talk infuocato a Live Non è la D'Urso.



Ma il vero scontro è con Sgarbi. Lei nega, prima. Poi ci ripensa: “Tutto è durato 7 ore, ma non è una storia”. E spunta un’altra verità: “Dietro il quadro niente. Voglio sapere. Nemmeno mai baciato”. E Sgarbi s’infuria: “Sei venuta in bagno con me”. La Pepe rincara la dose: “Hai voluto fare un gossip con me”. Il critico parte all’attacco: “Mi fai schifo”. E poi la bomba: “Ti arrabbi perché non te l’ho data”. Sgarbi senza freni. Una furia. “Ti ho baciata e mi ha toccato l’ucc***o”, urla. “Voleva baciarmi, toccarmi”.

