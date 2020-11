Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e la caccia all'uomo degli spacciatori a Roma: "Gola e faccia, come ti ammazziamo"

23 novembre 2020 a

Ci risiamo. Striscia la Notizia è costretta a denunciare ancora una volta il trattamento violento riservato a Vittorio Brumotti, la cui battaglia contro le piazze di spaccio di droga è arrivata stavolta nel quartiere romano di San Basilio. “Ti devono tagliare la gola, ti devono proprio ammazzare. Ti ammazzo come un cane, maledetto”, sono alcune delle frasi pesanti con cui alcuni spacciatori hanno ‘accolto’ l’inviato di Striscia, che stasera lunedì 23 novembre manderà in onda su Canale 5 il servizio completo sull’accaduto. Brumotti l’ha scampata solo grazie al massiccio intervento delle forze dell’ordine, che hanno evitato che la situazione degenerasse in una caccia all’uomo: “Ti taglio tutta la faccia, infame”, sono arrivati a gridare all’indirizzo dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci.

