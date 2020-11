Grande Fratello Vip, "un maniaco". Terremoto giudiziario, si finisce in tribunale: "Ho sentito i miei legali"

23 novembre 2020 a

“Mi scrivono che Francesco Oppini e altri starebbero sostenendo che io facevo discorsi da maniaco. Mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto”. Fulvio Abbate si abbatte sul Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che è stato appena allungato fino a febbraio - e annuncia querela: “Lo farò nei confronti di Oppini se la cosa dovesse risultare come mi è stata detta”. Non è ben chiaro a cosa si riferisca, ma di certo c’è che Abbate ha ricevuto delle segnalazioni secondo cui il figlio di Alba Parietti e altri concorrenti avrebbero detto cose pesanti nei suoi confronti negli ultimi giorni. “I miei legali sono stati già avvisati - ha rivelato in un video pubblicato su Instagram - aspetto solo che mi facciate queste segnalazioni”. Cosa deciderà di fare Signorini? Considerando che Abbate è comunque ospite in studio durante le puntate del GF Vip.

