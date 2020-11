I soliti ignoti, Amadeus spiazzato. L'ignota 7 si blocca in mezzo allo studio, "Ma cos'è successo?"

23 novembre 2020 a

"Cos'è successo?". Lo sconcerto di Amadeus in studio a I soliti ignoti, amatissimo quiz in onda tutte le sere su Raiuno. Sul finire dell'ultima puntata, l'ignota numero 7 raggiunge il centro del palco ma è costretta a fermarsi a metà strada per colpa del tacco incastrato nella fessura della pedana circolare. Amadeus, non potendosi avvicinare troppo anche a causa delle normative anti-Covid, l'ha guardata un po' spiazzato e solo dopo l'intervento dei tecnici di studio ha potuto scherzare con la signora: "Pensavo volesse essere accompagnata al centro del palco". Amarezza finale quando la concorrente Monica non è riuscita ad abbinare il parente misterioso, dovendo rinunciare così ai 117.000 euro del montepremi.

