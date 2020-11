Francesca Parisella, l'astro nascente di Raidue. "Sconosciuta al grande pubblico, ma...". Viale Mazzini, gradimento "pesante"

24 novembre 2020 a

Il centrodestra non molla l'osso e per Rai 2, che ha visto la chiusura di Seconda Linea di Alessandro Giuli e Francesca Fagnani per i bassi ascolti, c'è già al vaglio una nuova idea. Si tratta di un nuovo talk show sempre in prime time, che andrà in onda con ogni probabilità da fine gennaio. Tra i nomi delle personalità che potrebbero condurre la trasmissione spunta anche lei: Francesca Parisella. È lei la donna stimata professionalmente da Giampaolo Rossi e da Fratelli d'Italia. Un nome sconosciuto al grande pubblico che aveva un ruolo secondario in studio proprio a Seconda Linea. Anche se in lizza a Viale Mazzini subentra anche Antonello Piroso.

