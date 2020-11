Silvio Berlusconi diserta Porta a Porta: cosa c'è dietro il "no" a Bruno Vespa

24 novembre 2020 a

Niente Porta a Porta per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha deciso di disertare la puntata del 24 novembre a poche ore dal suo inizio (le registrazioni, infatti, si sarebbero tenute nel pomeriggio di oggi). Il Cavaliere ha preferito rinviare la sua partecipazione al programma di Rai 1 condotto da Bruno Vespa a settimana prossima. A darne la notizia è una nota di Viale Mazzini, mentre fonti azzurre parlano di una decisione, quella di Berlusconi, presa per garantire prudenza.

Forza Italia sta infatti ragionando sulle mosse da fare in vista della legge di Bilancio. Su quest'ultima il leader di Forza Italia ha garantito il proprio sostegno al governo, facendo rizzare le orecchie a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due, contrari a sostenere in tutto e per tutto l'esecutivo, temono uno scambio di favori: gli azzurri concedono il via libera allo scostamento dopo aver ottenuto l'ok al Senato sull'emendamento "salva-Mediaset". Lo stesso che modifica il decreto Covid e frena la scalata della francese Vivendi.

