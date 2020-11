Grande Fratello Vip, Signorini perde già i pezzi. "Febbraio? Non posso, esco". Crisi isterica nella casa, un addio doloroso

24 novembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip perde i pezzi. L'annuncio di Alfonso Signorini che il reality di Canale 5 continuerà due mesi in più, fino a febbraio, ha scatenato la protesta di molti concorrenti e Francesco Oppini è stato il primo ad ammettere di essere pronto a uscire dalla casa di Cinecittà. "Penso che lascerò - ha rivelato ai coinquilini -. Ho della attività, non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio…Però ho rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado".



"Questo è sequestro di persona". Grande Fratello Vip, rivolta contro Signorini, i concorrenti sbiancano: "Ma è uno scherzo?"

La reazione del figlio di Alba Parietti ha lasciato di stucco Tommaso Zorzi, a lui molto legato. "Ho la sindrome dell’abbandono, stanotte dormirò con Elisabetta perché Francesco ha detto che vuole abbandonare il gioco e ci sono rimasto male. Posso restarci male o no? Inizio anche io a guardarmi intorno". Quando Signorini ha annunciato ai concorrenti che avrebbero dovuto trascorrere al GF anche Natale e Capodanno, ha spiegato l'influencer, "l'ho guardato per cercare conforto e lui mi ha risposto 'Me ne vado'". Due mazzate in pochi secondi: troppo anche per Zorzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.