Domenica In, la rabbia di Mara Venier: "A questa roba mi ribello", lo sfogo di "un'anziana"

24 novembre 2020 a

a

a

Lo sfogo di una combattiva Mara Venier, conduttrice di Domenica In su Rai 1, piove in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice si ribella a certi preconcetti, in particolare all'idea che gli anziani siano poco produttivi, tema emerso in diverse forme al tempo del coronavirus, si pensi alla gaffe di Giovanni Toti. E così, la Venier passa all'attacco: "A volte mi arrabbio pure, mi ribello. Come quando si voleva far passare l’idea che noi anziani siamo improduttivi", tuona zia Mara. Il messaggio è arrivato, forte e chiaro. Dunque, la Venier spiega come la sua missione sia raccontare la vita, le emozioni, ma "non preparo nulla, non seguo un copione, non ho nulla di scritto". Infine, una piccola confessione: molti degli ospiti di Domenica In si propongono per partecipare alla trasmissione, anche se queste candidature vengono vagliate dalla Venier insieme alla responsabile casting, Silvia Ballarin.

"Devo andare avanti". Straziante Matteo Bassetti, in lacrime da Mara Venier: la madre morta, la frase che lo fa crollare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.