Sanremo 2021 si farà, ma... quel grosso dubbio che tormenta Amadeus, l'indiscrezione di Dagospia

Nessuno tocchi Sanremo. L’edizione 2021, che secondo molti sarebbe in bilico a causa dell’emergenza Covid, si farà. Dagospia, sempre ben informato, ne è sicuro. Lo slittamento di qualche giorno, intanto, è certo. Il teatro Ariston è pronto ad accogliere i cantanti nell’edizione condotta da Amadeus. Sanremo è Sanremo: si parla di un indotto pubblicitario di 30-35 milioni di pubblicità. Secondo Dago non ci saranno Chiara Ferragni e Michele Morrone, di cui si vociferava l’arrivo sul palco dell’Ariston.Le ultime indiscrezione parlano chiaro: Amadeus ancora non ha scelto la sua spalla. Confermate, per adesso, le date dal 2 al 6 marzo. Potrebbe esserci qualche altro slittamento? Probabilmente sì, ma intorno a quella data la fase di vaccinazione in Italia sarà più o meno a regime. Si tratta dell’unica via per combattere definitivamente il Covid.

