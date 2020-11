Otto e Mezzo, Maurizio Costanzo sull'intervista a Giuseppe Conte: "Lilli Gruber? Con gli altri fuoco e fiamme, con lui serenità"

25 novembre 2020 a

L'ospitata a Otto e Mezzo di Giuseppe Conte ha spinto Maurizio Costanzo a muovere qualche critica. Il conduttore, dopo aver assistito su La7 a una Lilli Gruber insolita, ha sottolineato: "Ho visto l’intervista del premier Giuseppe Conte da Lilli Gruber mi è sembrata molto calma, tranquilla. Con gli altri fuoco e fiamme, con Conte la ‘serenità'”. Sarà un caso? È la domanda che si è posto anche Costanzo durante Casa Chi, il programma in onda sui canali social del settimanale diretto da Alfonso Signorini, alludendo a una debolezza delle domande. Insomma, la Gruber sempre così combattiva, in questa occasione mansueta.

Poi sul risultato ottenuto dalla Gruber e che ha portato il programma sopra il 10 per cento di share: “Buon per lei - riprende Costanzo - che ha preso due punti di share, diciamo così“. Infine, sempre in ambito televisivo, Costanzo si è soffermato sul caso più noto: l'addio di Mauro Corona da Cartabianca. “Chi ha perso in malo modo invece è stato chi ha fatto fuori Corona - ha tuonato senza mezzi termini -. Si è scusato venti volte, la Berlinguer lo ha perdonato: che altro deve fare quel povero scalatore? Io sono contro il far fuori le persone e togliere il lavoro, poi in questo momento particolare. Fatelo rientrare", ha concluso Costanzo.

