Alessandra Mussolini, indiscrezioni esplosive dopo Ballando? Addio politica, quella voce (in tv)

La coppa l’ha sollevata. Una dedica pazzesca alla finalissima di Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini è salita sul podio del programma di Milly Carlucci su Rai 1 pur non arrivando prima. Ma, viste le perizie di questa edizione, è stato uno vero traguardo. La Mussolini ha affermato: “Mia zia Sophia mi ha seguito in tv ed era preoccupatissima per me. Ha vissuto tutti i momenti più difficili di Ballando con le stelle in diretta, seguendo la puntata da Ginevra (dove si trova ndr)”, ha detto la Duciona. “Zia ha sofferto con me quando ho ricevuto involontariamente da Michael quella tremenda gomitata e poi quando sono svenuta per una labirintite subito dopo un vero e proprio volo acrobatico”, puntualizza. Adesso Alessandra, che ha sfoggiato grandi doti come ballerina, potremmo continuare a vederla in una altro programma televisivo. Non sappiamo, infatti, dove e quando. Ma sembra che la Mussolini abbia deciso di chiudere con il mondo della politica. “Sto virando verso la ginnastica. Ho imparato a non programmare più il futuro. Intanto faccio questo.... è quello che ho imparato. Ad esempio: i muscoli nascono ad ogni età. E mi metto a fare stretching e ginnastica a casa”, racconta l’ex deputata.

