Maradona morto, a Pomeriggio 5 la D'Urso chiama il figlio Diego Junior: non risponde, poi la drammatica scoperta

A Pomeriggio 5, dopo aver dato l'annuncio della morte di Diego Armando Maradona in diretta, Barbara D'Urso prova a contattare il figlio del Pibe, Diego Junior, per un commento, La redazione del programma di Canale 5 scopre così che il ragazzo 34enne, avuto dal campione argentino da Cristiana Sinagra nel 1986 e riconosciuto solo nel 2007 dopo un lungo contenzioso legale e mediatico, è ricoverato da 3 giorni per coronavirus. Sua moglie Nunzia, anche lei positiva al Covid, sarebbe in isolamento domiciliare. Per Diego Junior una giornata terribile e un dolore immenso, vissuto per altro in isolamento in una stanza di ospedale.

