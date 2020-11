All together now, "odio consolidato". Il retroscena sulla rissa tra Tatangelo e Rita Pavone. Disastro dietro le quinte: com'è nato tutto

25 novembre 2020 a

La clamorosa rissa tra Anna Tatangelo e Rita Pavone a All together now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker su Italia 1, è solo la punta dell'iceberg? Roberto Alessi sul settimanale Novella 2000 riassume così il rapporto tra le due cantanti: "L'odio è consolidato, la Tatangelo avanza, Rita non demorde". Tutto era nato da una battutina un po' troppo personale della Pavone: "Tu cantavi in coppia con lui", aveva punzecchiato Lady Tata, riferendosi al suo ex marito e "scopritore" Gigi D'Alessio. "Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone 20 anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada". Si preannunciano sviluppi molto piccanti, con Alessi che aggiunge sibillino: "Come finirà?".

