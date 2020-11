Detto fatto addio, Bianca Guaccero sospesa: "Spesa sexy, triste siparietto", la decisione drastica della Rai

25 novembre 2020 a

La Rai sospende Detto fatto: costa carissimo a Bianca Guaccero il "tutorial per fare la spesa in modo sexy". L'ad Fabrizio Salini ha preso la decisione drastica sul talk pomeridiano di Rai 2 "in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico", spiegano le agenzie.

"Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna - ha spiegato la Guaccero su Instagram -. Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra". "l tutorial in questione - sottolinea la presentatrice - doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto".

