Detto Fatto sospeso? Non proprio: alle 6 del mattino, questo servizio sui reggiseni. Disastro in Rai

Incredibile, ma vero. Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero in onda su Rai 2, dopo il disastroso servizio sulla spesa "acchiappa-uomini" al supermercato è stato sospeso dai vertici Rai. Peccato però che, come nota Marco Antonellis su Affari Italiani, in verità il programma vada ancora in onda. Per la precisione nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, è stata trasmessa una replica alle 6 del mattino. Insomma, sospeso ma soltanto a rate. E ancor più clamoroso, nella replica proposta poche ore fa, è stato trasmesso anche un servizio su come comprare i reggiseni più adatti e come sottofondo la musica di Nove settimane e mezzo. Ci si chiede, insomma, perché se un programma è stato sospeso, la sospensione no riguardi anche le repliche. E ancora, ci si chiede se chi sceglie che replica trasmettere, avesse visto quella in questione: dopo quello sulla spesa, il servizio sui reggiseni. Ma davvero?

