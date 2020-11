Striscia la notizia, la giornalista cade in diretta tv: ciò che pochi hanno notato, reazione (sconcertante) dell'assistente di studio

26 novembre 2020 a

La giornalista inglese che cade in diretta vince d'ufficio la classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia, la classifica del meglio del peggio della tv. "L'esperta di tennis finisce in rete", scherzano Ficarra e Picone coi soliti sapidi giochi di parole di Antonio Ricci.

Nota a margine: come abbia fatto Catherine Whitaker a crollare a terra stando praticamente in piedi ferma e immobile è un mistero. "Una esemplare volée... per terra", infieriscono i presentatori, commentando il "colpo da maestro". Notevole anche l'intervento in tutta calma dell'assistente di studio, che con passo placido e caffè in mano si avvicina alla giornalista, senza nemmeno fare lo sforzo di risollevarla. E dire che il tennis sarebbe sport per gentiluomini.





La giornalista crolla in diretta. Guarda qui il video integrale di Striscia la notizia

