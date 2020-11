L'Eredità, frecciatina del campione Massimo Cannoletta al governo: "Non lavoro da aprile, a cosa mi servono i soldi"

27 novembre 2020 a

Da ben tre settimane è il campione de L'Eredità, il quiz preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta, il primo di questa stagione ad essere riuscito a rispondere a nove domande di fila nel gioco del Triello. L'uomo, 46 anni e originario del Salento, ha rivelato che il suo segreto è la curiosità. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche, infatti, ha iniziato a esplorare il mondo, anche lavorando a bordo di una nave da crociera come responsabile del programma culturale. Il campione, poi, ha già qualche idea su come spenderà il montepremi finora vinto, 130mila euro: "Stando fermo da oltre sei mesi, e non sapendo quando tornerò a lavorare, la vincita mi darà una certa tranquillità per qualche tempo". Anche se poi ha aggiunto: "Però mi concederò anche un bel viaggio insieme ai miei due nipoti, che partono con me ogni anno: non posso sottrarmi!".

In un'intervista a Tvblog, Massimo Cannoletta ha rivelato anche di aver già preso parte in passato al programma pomeridiano di Rai1: "Ho già partecipato al programma nel 2005, quando era condotto da Amadeus, ma sono rimasto in gara appena 7 minuti! Al primo round, un altro concorrente mi puntò il dito contro e io sbagliai la risposta decisiva". Nonostante le numerose vittorie in tv, comunque, il campione è rimasto modesto: "Non conosco con certezza ogni risposta che indovino! La fortuna gioca un ruolo fondamentale, così come l’istinto". Sul suo lavoro di divulgatore, poi, Cannoletta ha spiegato: "In questa fase tremenda della pandemia non lavoro da aprile, non posso parlare con il pubblico, un concetto che non esiste da mesi. L’unico modo per soddisfare quest’esigenza è stato tramite i social network e i podcast su YouTube".



