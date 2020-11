Flavio Insinna, apre L'Eredità così: “Maledetta emergenza”, lo sfogo sul Covid (e l'appello)

19 novembre 2020 a

Flavio Insinna si è collegato con Alberto Matano in chiusura de La Vita in Diretta per lanciare la nuova puntata de L’Eredità. Il conduttore del game show di RaiUno ha voluto spendere il tempo dell’anteprima per parlare di un’iniziativa benefica in vista della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, quella del progetto solidale della Fondazione Rava: “Potremo aiutare, tanti, anzi direi troppi bambini che vivono in povertà. Ci sono tante famiglie che purtroppo non possono comprare le medicine. Domani in farmacia sarà possibile acquistarle non solo per se stessi ma anche per gli altri. Si potrà quindi fare la cosa più bella del mondo, aiutare. Se poi parliamo di bambini, aiutare diventa ancora più bello”. Poi Flavio Insinna ha parlato del Covid, con questa “maledetta emergenza” che ha “rallentato tutto” e per questo “in un momento così difficile è ancora più importante aiutare chi è in difficoltà”.

