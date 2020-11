Amici di Maria De Filippi, arriva "l'amico americano". Indiscrezione sul clamoroso nuovo arrivo in squadra

27 novembre 2020 a

Amici di Maria De Filippi, il popolare programma di canale 5, sta per accogliere una new entry, un personaggio che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Secondo le ultime anticipazioni di AmiciiNews, si tratta di un importante produttore musicale proveniente dall’America. Il suo nome è Michele e avrà modo di ascoltare gli inediti degli allievi. Durante la puntata, che è stata già registrata ma andrà in onda sabato 28 novembre, si entra nel vivo del nuovo anno accademico, con l'eliminazione di un cantante, Giulio Musca, e l'ingresso di un nuovo allievo, Deddy, che porta un suo inedito. Nessuna particolare novità, invece, sui ballerini, anche se non mancano le scintille tra professori. Soprattutto tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

