Uomini e Donne, il dramma: morta la dama Maria. "Vita appesa a un filo": pochi giorni fa il messaggio straziante delle figlie

25 novembre 2020 a

a

a

Un dramma colpisce Uomini e Donne, il celebre dating-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5: è infatti morta Maria S., ex dama del Trono Over, a cui prese parte nel 2014 e nel 2015. La notizia è stata data sui social da Anna Tedesco, altra ex protagonista della trasmissione di Canale 5. Le due erano diventate grandi amiche dietro le quinte del dating-show. "Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta": questa la dedica di Anna per Maria. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla morte della signora. Poche settimane fa, però, su una pagina Facebook dedicata alla signora, le figlie avevano svelato che la signora era ricoverata per coronavirus all'ospedale Cannizzaro di Catania, e avevano aggiunto che la vita della loro madre fosse appesa a un filo. A Uomini e Donne, Maria S., aveva conquistato i telespettatori ed era spesso presa di mira da Tina Cipollari, che si spendeva in una sua imitazione.

"Fragile, piena di paure". Il terrore di Tina Cipollari: ciò che nessuno si sarebbe aspettato

"Maestrina e saputella, perché le stavo antipatica": Raffaella Mennoia, gli inizi difficili con la De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.