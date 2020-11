Tu si que vales, Rudy Zerbi si spoglia in studio e l'occhio di Sabrina Ferilli cade lì: "Non sembrava, invece..."

22 novembre 2020 a

A Tu si que vales Rudy Zerbi si spoglia davanti alle telecamere e Sabrina Ferilli lo infilza. Lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez si "imbizzarrisce" quando il giudice si prepara a una prova, togliendosi i vestiti. Zerbi resta a petto nudo e l'occhio della Ferilli lo scruta da capo a piedi, mentre Maria De Filippi tenta di coprirlo alla bell'e meglio con un telo dall'obiettivo delle telecamere.



"Roscio!", è il commento di Teo Mammuccari alla peluria di Rudy. "Che cicciottello...", se la ride Sabrina sorniona. "No che cicciottello, sono muscoli", ribatte un po' stizzito il discografico. "Non sembrava invece sei cicciottello". E anche il pubblico in studio ride di gusto.







