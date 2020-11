È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e la gaffe a telecamere accese: "Sembro caduta dal...". Prego?

27 novembre 2020 a

a

a

L'autoironia è una delle carte vincenti di Antonella Clerici. La conduttrice di E' sempre mezzogiorno cerca spesso di regalare un po' di leggerezza ai telespettatori in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo. Così all'inizio della puntata di oggi, commentando il suo abito a fiori, ha ironizzato: "Sembro caduta dall’albero del pesco”. Pochi minuti dopo un altro spassoso siparietto. Cercando di afferrare il cartellino con sopra riportato uno degli indizi del gioco telefonico, ha rivelato: “Da quando non mangio più le unghie non lo riesco quasi a prendere”. Per poi aggiungere: "Ho fatto un fioretto, vi racconterò meglio dopo di che si tratta". Oggi 27 novembre, tra l'altro, è un giorno speciale per Antonella Clerici, perché parte in prima serata su Rai1 The Voice Senior.

"Tutto il pubblico che abbiamo perso". Antonella Clerici, un problema con gli ascolti? "So che in Rai..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.