Stasera Italia, Vissani contro Di Maio: "Ma perché la messa non la lasciate fare? Dopo le 22 il Covid stacca?"

27 novembre 2020 a

"Il Covid arriva alle 10, puntuale?". Lo chef Gianfranco Vissani in collegamento con Stasera Italia su Rete 4 polemizza con Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri e leader di fatto del M5s ha appena terminato l'intervista con Barbara Palombelle e forse ha fatto in tempo a sentire Vissani, inviperito con il governo per il tema dei ristori e sconcertato dalla decisione di anticipare la messa di Natale di 2 ore pur di non cambiare il coprifuoco.

"Ma il Covid non arriva a mezzanotte o all'una? Dopo si stacca? Ma perché la messa di Natale non la lasciate fare?". "Distanziati regolarmente, potrebbe essere una cosa carina - prosegue Vissani -. Forse, dopo un anno di permanenza dentro le case, la gente ha voglia di vedere amici e compagni...".

