Striscia la Notizia, Giorgia Meloni e la frase sfuggita su Giuseppe Conte: "Un po' rischi", ora sono guai per il premier?

A Striscia la Notizia, nella puntata di venerdì 27 novembre, Dario Ballantini imita Giuseppe Conte. Il premier del tg satirico di Canale 5 intercetta i politici "preoccupato da Mario Draghi". Di questi tempi infatti il nome dell'ex governatore della Banca centrale europea è tra i più papabili sostituti di Conte. Una personalità che trova maggioranza e opposizione d'accordo. E così Ballantini ha voluto essere tranquillizzato fermando chi con la politica ci lavora.

Tra questi anche Giorgia Meloni che subito lo ha messo in guardia: "Eh, secondo me un po' rischi". Una frase sfuggita quella della leader di Fratelli d'Italia, che potrebbe nascondere un pazzesco retroscena, magari un governo di unità nazionale. In ogni caso la risposta di "Conte" è stata chiara: "Non è che mi vuole fare le scarpe? L'importante è che non mi faccia gli scarponi da sci", ironizza sulla chiusura degli impianti sciistici per Natale.

