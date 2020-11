ItaliaSì, Raimondo Todaro si sfoga: "Tutti, tranne me e Elisa Isoardi", l'accusa pesante sulla giuria

28 novembre 2020 a

Ha fatto discutere la polemica tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini che si è scatenata dopo la finale di Ballando con le stelle. I due si sono scontrati sui social in seguito alla vittoria della coppia Paolo Conticini-Veera Kinnunen alla sfida a due contro Elisa Isoardi-Raimondo Todaro. E oggi ospite di Italia Si, Raimondo Todaro, nel programma condotto da Marco Liorni, riparlando dell’episodio in questione ha chiarito: "Non ce l’avevo con Paolo. Se fossi uscito dalla gara contro Gilles o Daniele, sarebbe stato uguale. Quest’anno ho fatto molta fatica a Ballando, perciò è stata come una mancanza di rispetto, quella sera, non aver preso neanche un voto", ha spiegato.

“Nonostante questo, me ne sono stato zitto e sono andato via. Non ci ho visto più, però non mi andava di fare discussioni. Quando sono nero è sempre meglio che io vada via. Quella sera non vedevo l’ora di andarmene. Preferisco passare per rosicone ,ma essere vero piuttosto che fingere", ha spiegato inoltre, sottolineando di aver chiarito lo screzio con Paolo Conticini.

