Domenica In, a pochi minuti dalla diretta Mara Venier riceve queste rose. Il mittente? Terremoto in Rai

A poche ore dall'inizio della puntata di Domenica In di oggi, domenica 29 novembre, ecco che la mitica conduttrice, Mara Venier, riceve un grosso mazzo di rose bianche. Chi il mittente? Presto detto, Alberto Matano, il collega e conduttore de La vita in diretta spesso ospite proprio della Venier a Domenica In. Tra i due c'è un ottimo rapporto e il video rilanciato da Matano in cui si vede Zia Mara ricevere il mazzo di rose bianche sta lì a dimostrarlo. "La amo, I love Mara", scrive Matano a corredo del post-dedica. Nel filmato, caricato nelle story del suo profilo Instagram, la conduttrice di Domenica In indossa la mascherina. Eppure, è chiarissimo il fatto che stia sorridendo, felice per la sorpresa ricevuta.

