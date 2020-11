Striscia la Notizia, "quella è una tragedia enorme". Ficarra e Picone, la battuta sull'alluvione in Sardegna scatena il finimondo

29 novembre 2020 a

a

a

E questa volta, nel mirino, ci finisce Striscia la Notizia. Un piccolo paradosso per il tg satirico, che nel mirino, senza fare mai sconti, ci mette un po' tutti. Tutta colpa di una battuta di Ficarra e Picone nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una freddura sul Grande Fratello Vip che ha creato un piccolo caso. Dunque, la battuta incriminata. Apre le danze è Picone: "Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo. Pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese", il riferimento era all'alluvione in Sardegna, che ha causato morti, dispersi e moltissimi danni. Ma la polemica la apre la risposta di Ficone: "Vabbè, se poi ci aggiungete anche il Grande Fratello Vip... Quello è una tragedia enorme, una devastazione". Una battuta, forse poco opportuna, e che però ha scatenato un'aspra polemica sui social, dove casi del genere riescono sempre a montare alla velocità della luce.

"Che patata vuoi? Alla tua età...". Tutto vero: da Antonella Clerici cala il gelo, roba da censura nel mattino di Rai 1

"Io, la donna segreta di Enzo Iacchetti: sapete come mi chiamava? E a casa sua...": una bomba privatissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.