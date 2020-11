Domenica In, Renato Zero: "Salvarli dalla panchina della vita", la frase che commuove Mara Venier e l'Italia intera

29 novembre 2020 a

a

a

Un'intervista commovente, quella di Renato Zero a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 domenica 28 novembre. Il cantante è il primo ospite di Mara Venier, condanna ovviamente la violenza sulle donne, ma lo fa con parole che obbligano a riflettere anche il più becero degli esseri umani. Poi le riflessioni, toccanti, sul coronavirus: "La solitudine ci aiuta a conoscere meglio noi stessi e gli altri", ricorda Zero. E ancora, un pensiero rivolto alle persone più anziane, le più fragili e colpite dalla pandemia: "Dobbiamo preservare questi anziani, al di là di Covid e coronavirus. Dobbiamo preservarli anche dalla panchina che a loro sembra il capolinea", ha concluso Renato Zero, tra gli applausi del pubblico e lo sguardo un poco commosso della Venier.

"A questa roba mi ribello": la rabbia di Mara Venier. Nessun nome, ma è tutto chiaro: contro chi punta il dito

"Oltre la marchetta, mette in circolo informazioni errate". Il "Fatto" di Travaglio oltre l'odio: sfregio totale a Vespa (e la Rai)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.