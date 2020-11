Che Tempo Che Fa, Filippa Lagerback chiarisce: "Algida? Con Fabio Fazio un grande rapporto di complicità"

30 novembre 2020 a

Che Tempo Che Fa è tornato su Rai 3 e, in un'intervista, anche Filippa Lagerback ha mostrato tutto il proprio entusiasmo. "Tra me e Fabio Fazio - ha premesso - c’è un rapporto di grande complicità. Poi lui è un professionista che sa fare tutto e non sbaglia mai”. Il plauso durante il colloquio con il settimanale Nuovo non è rivolto solo al conduttore, ma alla trasmissione intera: "Mi sono laureata in Che tempo che fa”. Inoltre: “Mi va benissimo così, anzi, mi ritengo fortunata. Non è facile lavorare in un programma che dura tutto l’anno. E poi posso dedicarmi alle mie campagne a scopo benefico” ha aggiunto.

Infine la Lagerback ha voluto chiarire una volta per tutte una delle critiche che più la colpiscono: “Posso sembrare fredda, algida, ma non è vero. Sono una battutara, in realtà. Infatti ho conquistato mio marito Daniele Bossari facendolo ridere a crepapelle”.

